Voici les Beats Studio Buds+ : ANC et autonomie améliorés, et un nouveau coloris transparent

Beats Studio Buds+

3 fois plus grands

Les Beats Studio Buds+ seront également proposés en noir et en crème

Un nouveau coloris transparent

La page a bien entendu été retirée depuis, mais cela a suffit pour récolter quelques informations et clichés. Les Beats Studio Buds+ reprennent les lignes du modèle de base tout en offrant des microphonesainsi que des évents, à la manière des AirPods.(ANC)(respectivement 1,6 et 2 fois mieux grâce à une nouvelle puce -H1 ou H2 ?- selon la fiche techniques publiée en avance par Amazon),, soit 12 heures de plus que les Studio Buds actuels.La fiche produit publiée par erreur sur Amazon montrait également. Ces nouveaux écouteurs Beats seront également proposés en noir ou en crème, certifiés IPX4, bien entendu compatibles avec l'audio spatial et livrés avec des embouts déclinés en 4 tailles (XS, S, M et L). Les Beats Studio Buds+ devraient donc offrir une bonne alternative à ceux qui ne sont pas intéressés par les AirPods, ou pour les utilisateurs d'Android.Le tarif officiel de la version actuelle sur notre territoire est de 189,95€, mais les écouteurs sont régulièrement en promotion, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Reste à savoir si les deux modèles cohabiteront au sein du catalogue, avec une éventuelle baisse de prix pour la version de base.