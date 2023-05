Nouvelle fuite des Beats Studio Buds+ avant leur commercialisation

Les Beats Studio Buds+ font une brève apparition en magasin

ANC, autonomie en hausse et nouveau coloris

Après avoir fait une apparition dans le code de la Release Candidate d'iOS 16.4 puis été brièvement listés par erreur au sein d'une page produit Amazon, les prochains écouteurs de Beats, la marque de Dr Dre rachetée par Apple et qui ne fait pas rêver nos lecteurs Des clichés de la boîte ont été immédiatement publiés sur la toile , avant que la boutique ne retire précipitamment le produit. Le packaging du produit permet de confirmer certains éléments qui étaient apparus sur la page Amazon.Le design reprend ainsi les grandes lignes du modèle original lancé en juin 2021, et la fiche technique s'étoffe avec(ANC)(respectivement 1,6 et 2 fois mieux grâce à une nouvelle puce selon la fiche techniques publiée en avance par Amazon), des microphones plus performants, et(écouteurs + boitier de charge), soit tout de même 12 heures de mieux que les Studio Buds actuels.