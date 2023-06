Après Marshall, c'est au tour d'Orange de proposer des enceintes Bluetooth

Des enceintes Bluetooth Orange

La version Box-L fonctionnant sur secteur en noir

Orange Box et Box-L

. Les nouvelles enceintes de la firme proposent donc un boitier en bois recouvert du fameux tolex orange flashy et la grille portant le logo iconique. Bien entendu, les contrôles reprennent également les codes de la marque avec les différents logos, la plaque en métal noire, blanche et orange, la LED power rouge rubis et les boutons habituels (un modèle noir plus consensuel sera également proposé).Le constructeur propose l', un woofer de 4 pouces doté d'un amplificateur classe D de 30W et deux haut-parleurs large bande disposant chacun d'un amplificateur classe AB, ainsi qu'une entrée auxiliaire en mini jack 3,5mm. L'enceinte semble se concentrer sur le son et ne dispose pas d'une certification pour l'étanchéité ni de port USB pour la recharge (il faudra faire le plein d'énergie avec l'alimentation fournie). Cette Orange Box sera commercialisée dans les jours qui viennent au tarif de 299 dollars.La gamme comprendra égalementcouplé également à un amplificateur 30W classe D (les haut-parleurs large bande et amplis classe AB associés semble être les même que sur le modèle nomade). Orange indique que les enceintes couvre une bande de fréquences allant de 35 Hz à 30 kHz et que le Bluetooth 5.0 avec les codecs aptX, SBC et AAC sont de la partie. En tant qu'amateur des amplificateurs de la marque et de leur look inimitable, je suis impatient de savoir ce que ces enceintes ont réellement dans le ventre. Pour rappel, Marshall a récemment été rachetée par Zound , la firme suédoise qui fabriquait ses enceintes Bluetooth, ses casques et ses écouteurs.