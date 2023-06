Quelles nouvelles fonctions à venir pour les AirPods et les AirPods Pro ?

Audio Adaptatif pour les AirPods Pro Gen 2

Adaptive Audio

Volume personnalisé et Détection des conversations

Volume personnalisé

Détection des conversations

Améliorer l'expérience utilisateur

Basculement automatique

Couper ou réactiver le son

En gros, ce mode est à mi-chemin entre le mode transparence et le mode de réduction de bruit. Il pourra filtrer les bruits autour de soi de façon dynamique.Celui-ci permettra d'entendre un vélo ou une voiture arriver (pratique quand on marche) tout en conservant la réduction de bruit active pour le reste.Toujours pour les AirPods Pro Gen 2e,. Elle sera en capacité d'. Cette dernière va permettre d'avoir une vie sociale plus fluide, en repérant quand son possesseur rencontre une personne et engage une conversation avec elle. Dès qu'il commencera à parler, les AirPods Pro Gen 2 baisseront le volume et augmenteront celui des voix, tout en réduisant les bruits ambiants.entre les appareils Apple d’un utilisateur (on y croit parce que c'est assez aléatoire pour le moment) et ainsi switcher plus rapidement entre son iPhone et son Mac, par exemple.Elle sera disponible sur les AirPods Pro (1ʳᵉ et 2ᵉ génération), les AirPods (3ᵉ génération) et les AirPods Max. Les utilisateurs pourront appuyer sur la tige -ou la Couronne Digitale- pour couper ou réactiver le son de leur micro.