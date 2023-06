Une jolie enceinte Bluetooth sur pieds chez Muse avec la ML-655 BT

Muse ML-655 BT

Une enceinte Bluetooth dotée d'un éclairage

Muse présente enfin l'enceinte ML-655 BT, fruit de plus de trois années de développement. Cette petite enceinte propose un look craquant (qui pourra rappeler les œuvres d'autres constructeurs) et qui multiplie les possibilités. L'enceintevia un port auxiliaire en mini jack 3,5mm, et dispose d'une certification IPX4, d'une poignée de transport intégrée et(il sera possible de la brancher en permanence au secteur via l'alimentation fournie). L'enceinte est livrée avec(ou via les boutons à l'arrière), avec la possibilité d'opter pour deux teintes simultanément. L'enceinte embarque deux woofers, deux tweeters ainsi qu'un radiateur passif pour une puissance totale de 100W, et il sera envisageable de coupler deux éléments pour disposer d'une paire stéréo. L'enceinte sur pieds affiche des mensurations de 574 x 319 x 366 mm pour un poids de 2,9 kg sur la balance.