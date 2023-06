Le logiciel pour DJ Traktor Pro 3.9 tourne nativement sur les Mac Apple Silicon

La firme allemande Native Instruments déploie aujourd'hui. Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de DJing dotés d'un Mac disposant d'une puce des gammes M1 ou M2 qui pourront profiter de meilleures performances et d'une autonomie en hausse sur les portables (arme favorite des DJs). Cette nouvelle mouture ajoute également l'intégration des listes de lecture sur Aslice, deux nouveaux kits Pattern Player élaborés par Nicole Moudaber et Fabio Florido, ainsi que des correctifs et optimisations des performances.