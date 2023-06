Pro Tools passe en 2023.6 et simplifie le mixage en Dolby Atmos

Pro Tools 2023.6 simplifie le mixage en Dolby Atmos

Une mise à jour disponible via Avid Link

Après avoir finalement ajouter ka prise en charge native des puces Apple Silicon avec la mise jour numérotée 2023.3, Avid propose aujourd'hui la version 2023.6 avec au menu, le Track Markers afin d'annoter certaines parties de pistes audio et vidéo, par exemple pour intégrer les paroles ou des commentaires pour le mix, avec la possibilité de mettre en avant les notes grâce à des codes couleur, ainsi que, et la possibilité de générer des fichiers en ADM BWF 96 kHz. La liste complète des nouveautés est accessible à cette adresse Pour rappel,. L'offre se résume désormais à trois versions, Pro Tools Artist à 9,99$ par mois/99,99$ par an, avec 32 pistes audio, 32 pistes auxi­liaires, 32 pistes instru­ment, 64 pistes MIDI, 16 entrées et sorties Native et quelques plug-ins, Pro Tools Studio à 39,99$ par mois/299$ par an avec 512 pistes audio, 128 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, une piste vidéo, 64 entrées et sorties Native, le mixage en surround et Dolby Atmos, ainsi que les nouveaux instruments GrooveCell et SynthCell et l'ensemble des plug-ins, et enfin Pro Tools Flex à 99,99$ par mois/999$ à l'année avec 2 048 pistes audio, 1 024 pistes auxi­liaires, 512 pistes instru­ments, 1 024 pistes MIDI, 64 pistes vidéo, 256 entrées et sorties Native, ainsi que l'ensemble des plug-ins et fonctionnalités du logiciel