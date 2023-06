Des écouteurs avec ANC à 99€ chez Skullcandy

Skullcandy Rail et Rail ANC

Skullcandy Smokin'Buds

des caractéristiques dignes d'écouteurs haut de gamme à un tarif à la portée de tous.

de haute qualité

Skullcandy lance donc ses nouveaux écouteurs sans Rail ANC qui viennent coiffer la gamme en proposant(ANC), 4 microphones Clear Voice Smart Mic s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour réduire le bruit de fond, des haut-parleurs de 12 mm, la personnalisation de son pour chaque utilisateur via la technologie Personal Sound by Mimi,(comme un iPhone et un Mac ), une certification IP55, des contrôles tactiles, u(9 heures pour les écouteurs), la compatibilité Spotify Tab, l'intégration de Tile pour retrouver facilement les écouteurs en les faisant sonner, ainsi qu'une App dédiée Skull-iQ permettant d'effectuer des mises à jour et de mettre en place un égaliseur.Le constructeur tente de se démarquer en offrant. Skull Candy propose également le modèle Rail faisant uniquement l'impasse sur l'ANC afin d'afficher un tarif de 79,99 euros. Victime de leur succès ou stock un peu faible au lancement, les Rail ANC sont en rupture de stock , mais devraient bientôt être à nouveau disponibles.La firme présente également les écouteurs Smoking' Buds ayant la lourde tâche d'offrirvous obtiendrez des écouteurs produits avec 50 % de plastique certifié recyclé, des haut-parleurs de 6mm, une certification IPX4, du Bluetooth 5.2, 2 microphones,selon le constructeur, ainsi qu'(8 heures pour les écouteurs).