Une nouvelle version du casque qui fait vibrer vos oreilles chez Skullcandy

Skullcandy Crusher ANC 2

Sensory Bass

Jusqu'à 50 heures d'autonomie

Après le Crusher original, le modèle avec réduction active du bruit ambiant puis la version Evo, Skullcandy revient à la charge avec un nouveau casque équipé du système brevetépermettant de. Le Skullcandy Crusher ANC 2 propose également la réduction active de bruit ambiant ajustable grâce à 4 microphones, un mode Stay Aware afin de garder une oreille sur votre environnement, ainsi que le système de personnalisation,n du rendu Skull IQ Smart Feature permettant de mettre en place un profil d'écoute pour chaque utilisateur.Le Skullcandy Crusher ANC 2 propose des haut-parleurs de 40mm, du Bluetooth 5.2 avec, comme un iPhone et un Mac , l'intégration de la technologie Tile afin de retrouver plus facilement un casque égaré, des boutons physiques pour les différents contrôles, le contrôle vocal maison, un égaliseur 11 bandes via l'application dédiée, la compatibilité avec les assistants virtuels, un design permettant de le plier pour faciliter le transport, un mode charge rapide et une confortable autonomie de 50 heures.