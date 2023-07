Une édition spéciale pour les Beats Fit Pro le 7 juillet

Beats Fit Pro FRGMNT Design Edition

Disponibles à 199$ dès le 7 juillet

Le studio de design connu pour ses collaborations avec Nike, ou encore TAG Heuer n'a, comme souvent, pas fait dans l'extravagant avec une édition spéciale très sobre. Les Beats Fit Pro FRGMNT Design édition seront en effet déclinés en noir ou en blanc avec simplement la présence du logo aux deux éclairs sur chaque écouteur. Les Beats Fit Pro FRGMNT Design édition reprennent pour le reste la fiche technique du modèle original et la firme accompagne la sortie prévue pour le 7 juillet d'une vidéo mettant en scène le tennisman américain Frances Tiafoe., avec la puce H1, l'ANC (réduction active du bruit ambiant) et le mode Transparence, la compatibilité avec l'audio spatial et le suivi dynamique des mouvements de la tête, la possibilité d'adresser une requête vocale à Siri (sans autre interaction), la certification IPX4, la compatibilité avec l'App Localiser, le switch automatique entre plusieurs appareils, ainsi que l'Adaptive EQ permettant d'adapter le son en fonction de l'anatomie et du placement des écouteurs.Les Beats Fit Pro empruntent également aux AirPods 3 le capteur détectant la peau de l'utilisateur et permettant la mise en pause automatique, et s'adressent aux sportifs grâce aux ailettes assurant un bon maintien lors des entrainements. Le constructeur évoque une autonomie de 6 heures avec ANC, ou 7 heures avec Adaptive EQ (poussée à 27/30 heures via le boitier de charge, doté d'un port USB-C mais pas de la charge sans fil).