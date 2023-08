Les utilisateurs d’Android vont bientôt bénéficier de la nouvelle app Apple Music d’iOS 17

Pas de jaloux chez Android !

Les nouveautés d'Apple Music sous iOS 17

En effet ces derniers vont pouvoir bénéficier des: la nouvelle interface, les pochettes animées, la section dédiée aux crédits de chansons (comme sous Apple Music Classical) et aux informations diverses comme Dolby Atmos et Lossless...Ils bénéficient également depuis hier, qui comme son nom l'indique devrait proposer d'autres horizons. Dans la foulée, Apple a également mis à jour l'illustration animée de sa station personnelle dans l'application pour uniformiser la présentation.D'ici l'automne, Apple a prévu quelques ajouts à son service de streaming musical. Outre une légère refonte de l'interface de l'application,. Lorsqu’un titre est lancé, le lecteur se transforme et s’entoure d’une bulle avec un visuel très agréable.Le lecteur de musique, qui comprend maintenant des illustrations animées en plein écran pour les albums prenant en charge cette fonction- propose unet non plus dans une présentation carrée.ce qui, selon Apple, vous permettra de. Pour en bénéficier, il faudra l'Cette fonction vient s'ajouter à, qui donne à tous les passagers la possibilité de contribuer facilement à la musique en cours de diffusion. Tout le monde pourra ainsi contrôler la musique depuis son appareil même s’ils n’ont pas souscrit d’abonnement à Apple Music.. Ils pourront suivre des émissions individuelles, les télécharger automatiquement et être informés des nouveaux épisodes dès leur sortie.Après avoir lancé sa fonction karaoke il y a quelques temps,Ainsi les utilisateurs pourront se voir à l'écran et appliquer detout en chantant les paroles de leurs chansons préférées. D’après la photo, il faudrait une TV et une Apple TV, mais il serait probable que la fonction soit dispo sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac.