Deux nouveaux micros USB Yeti chez Logitech

Logitech enterre Blue Microphones (et c'est triste)

Logitech Yeti GX et Yeti Orbi

Logitech Litra Beam GX

Comme annoncé par la firme cet été,, racheté en juillet 2018 par l'accessoiriste suisse pour 117 millions de dollars. Pour rappel, Blue Microphones était à l'origine de la gamme Yeti appréciée des créateurs de contenu mais proposait également de très bons micro professionnels appréciés en studio comme l'excellent Kiwi, le Bottle, ou encore le ruban Woodpecker.Le premier de cordée est le Yeti GX, se modèle USB-C se distingue par. Le nouveau venu embarque une capsule offrant une directivité supercardioïde, captant ainsi ce qui se passe devant le microphone tout en réduisant les sons provenant de l'arrière de la capsule. La fonction Smart Audio Lock s'active en cliquant sur la molette et permet de verrouiller les réglages, de réduire les bruits de fond et le clipping (distorsion lors de trop gros écarts de volume de la source). Un bouton dédié de mise en sourdine est de la partie, ainsi que l'éclairage RGB, orientation gaming oblige.Avec le Yeti Orbi,. Le Yeti Orbi dispose d'un port USB-C, d'un rétroéclairage RGB (car sinon, pas de skill) et d'une capsule avec une driectivité cardioïde., disponible sur les Yeti GX et Orbi, permettant de mettre en place des effets (compresseur, limiteur, noise gate, de-esser, égalisation, réduction de bruit, anti-pop, ou encore la possibilité de transformer la voix de l'utilisateur), ainsi que des préréglages adaptés à certains usages, comme les podcasts.Enfin, le constructeur présente le Litra Beam GX,(2700K – 6500K)afin de se synchroniser avec les couleurs des casques, souris et claviers de la marque. Le Litra Beam GX sera commercialisé au tarif de 159,99 euros.