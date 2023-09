Des claviers et souris polyvalents et écoresponsables chez Logitech

Logitech Pebble 2 K380s et M350s

Polyvalents et plus écoresponsables

La gamme Pebble de Logitech comprend des claviers et des souris Bluetooth au design tout en rondeur et plutôt sobre rencontrant. Pour cette nouvelle génération,(minimum de 49% de plastique recyclé pour le clavier K380s et 58% pour la souris M350s)Le clavier Logoitech Pebble Keys 2 K380s conserve donc un profil assez fin,(ce qui alourdit un peu l'ensemble mais offre une bone polyvalence), ainsi que 10 touches de raccourcis pouvant également être personnalisées via le logiciel dédié Options+. De son côté, la souris conserve son profil assez plat et dispose désormais d'une molette cliquable dont la fonction pourra être définie via Options+.Au menu de cette nouvelle génération,(dont Mac, PC, iPadOS, iOS, Android) et layout adapté,(3 boutons dédiés sur le clavier K380s et un bouton Easy-Switch sour la souris M350s), touches de fonctions personnalisables, autonomie atteignant 3 ans (piles fournies), fonctionnement silencieux et tarifs contenus. Les souris et claviers Logitech Pebble 2 M350s et K380s sont d'ores et déjà disponibles dans plusieurs coloris aux tarifs respectifs de 29,99 et 54,99 euros.