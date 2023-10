Un Ghetto Blaster en 2023 ? Oui, mais Bluetooth s'il vous plait !

Le retour du ghetto blaster ?

à donf

Livré sans bandana

Laissez tomber votre télécran et vos roudoudous, le ghetto blaster fait son come-back avec le M-380 GB de Muse.(non !). Les petits VU-mètres, les barrettes de sélection rose et bleu fluo, le tuner FM, le lecteur-enregistreur de K7 (la fiche technique n'indique pas s'il est auto-reverse, mais il devrait pouvoir bouffer tranquillement vos cassettes comme à l'époque, prévoyez donc un crayon de papier), un lecteur de CD (wow) sont tous de la partie.avant de sortir jouer Video Killed the Radio Star, Love Will Tear Us Apart, A Forest, ou Let's Dance(dans un autre registre, il y a aussi Eye of the Tiger, The Final Countdown, ou les Démons de minuit, selon les goûts).Ce modèle du turfu dispose également d'un port USB, d'un lecteur de carte SD, et du Bluetooth ! Dingue on vous dit ! Le constructeur annonce une puissance de 80W capable de mettre en mouvement votre plus belle coupe mulet.