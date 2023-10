Photo : un HomePod avec écran en développement, déjà décevant ?

Un HomePod avec écran en développement chez Apple

L'avis de Mac4Ever

Cela fait quelques temps déjà qu'il se murmure que la Pomme pourrait se rapprocher des systèmes d'Amazon et de Google,pour consulter des informations qui seraient trop longues à donner à la voix.Sur l'image ci-dessous, on retrouve, avec une simple dalle LCD au dessus :, notamment avec les coques FineWoven d'Apple ou encore des câbles colorés pour certains accessoires., mais ronde, une première chez Apple. D'après 9to5Mac, le prototype nommé B720 en interne, serait effectivement en développementet non un ancien produit abandonné comme on aurait pu le supposer.Autre élément de preuve,pour ses écrans LCD. Du code situé dans tvOS 17 suggère également que les applicationsavec le nouvel écran. Ils pourraient par exemple afficher la pochette de l'album ainsi qu'une petite animation lors du changement de piste.Le HomePod a décidément du mal à trouver sa place dans les foyers et, invisible sauf à caler son regard par dessus, parait déjà très peu utile., les clients auraient plutôt besoin d'un vrai hub connecté et central dans la maison, capable d'interagir avec tous les appareils connectés.: afficher la météo sans devoir la discter, lister une recette de cuisine, faire un appel en Facetime, naviguer rapidement sur internet...Il serait temps que la Pomme remette à plat ses interactions domotique et propose enfin des produits réellement innovants et pratiques -à commencer par une version de Siri moins décevante au quotidien.