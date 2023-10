Comment faire de YouTube Music le service par défaut des HomePod

Comment faire de YouTube Music le service par défaut du HomePod

Pour pouvoir faire de YouTube Music le service de lecture de musique par défaut sur les HomePod (Gen1 et Gen2) et les HomePod mini (vous pouvez consulter notre article afin d'en réduire le coût ). Ensuite, il faudra lancer l'application YouTube Music sur votre iPhone puis toucher votre portrait en haut à droite, avant de vous rendre dans les, puis de sélectionner la ligneet l'optionAttention, si vous venez tout juste de vous abonner,Une fois cela fait,, puis choisiravant de sélectionner l'icône du profil de l'utilisateur en haut de l'interface, puis YouTube Music dans la section. Et voilà ! YouTube Music sera ensuite l'application par défaut permettant de lancer les titres que vous souhaitez écouter sans avoir à spécifier le service idoine.Pour rappel,. Cupertino s'est bien fendu d'une page officielle de support indiquant comment ajouter un service musical par défaut (qui permet de ne pas préciser le nom du service dans la requête Siri) aux HomePod et HomePod mini, mais l'utilisateur français reste assez limité.En effet, Cupertino a annoncé l'arrivée d'Amazon Music dans les choix disponibles (mais ce n'est pas encore implémenté) et de Pandora (uniquement disponible aux US).De son côté, Deezer a fait l'effort et le service est disponible par défaut sur les HomePod depuis mai 2021 . Quant à Spotify, l