iPhone 15 : à quoi ressemblent les coques FineWoven au microscope ?

A quoi ressemble le tissu FineWoven au microscope

490x, on dirait presque des scoubidous !

Image iFixit : de gauche à droite : FineWoven, Arc'teryx, Patagonia

Grossis 52x

Et les taches

Ce boîtier de haute qualité est conçu pour protéger durablement votre iPhone. Le matériau en tissage fin peut présenter des traces d’usure au fil du temps. De légères empreintes apparaîtront au contact des accessoires MagSafe. Si cela vous préoccupe, nous vous conseillons d’utiliser une coque en silicone ou une coque transparente pour iPhone 15 Pro Max

Les clefs c’est le mal

S'ils s'étaient déjà attaqué à la Chiffonnette,, dont le matériau remplace le cuir désormais persona non grata dans le catalogue de Cupertino. À l'aide d'un microscope numérique, ce dernier a été grossi 52x et 490x, confirmant sa texture composée de, mesurant environ six microns d'épaisseur. Chaque groupe de fils mesurerait environ 150 microns. D'après iFixit, on serait plutôt proches des vêtements de type Patagonia et Arc'teryx.Armé d'un bistouri, iFixit a aussipour découvrir une mousse grise à l'intérieur, recouvrant une feuille de plastique rigide, la technologie MagSafe, de la mousse blanche, une autre feuille de plastique rigide et une couche intérieure de tissu FineWoven.Comme n'importe quel tissu,, certaines plus que d'autres comme le gras, l'alcool ou la sauce piquante... Apparemment il serait assez résistant au café (bonne nouvelle...).Apparemment quand le tissu est accroché / griffé, les fibres ne sont rompent mais la rayure engendre alors(concrètement ça marque). De même, il est possible que d'autres objets dans votre poche (les clefs !!!) puissent laissent des marques indélébiles.