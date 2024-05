Siri disponible sur certaines enceintes Denon !

SIRI Sur les enceintes Denon

Quels modèles sont compatibles ?

A la WWDC 2021, Apple avait annoncé qu'il serait possible d'intégrer le contrôle vocal via Siri sur des appareils tiers, afin de concurrencer les nombreux périphériques qui embarquaient Alexa et Google Home. Malheureusement,et seul le fabricant de thermostat connecté Ecobee s'y était risqué.Depuis décembre dernier et en toute discrétion,. C'est d'autant plus intrigant que Denon appartient au groupe Masimo , à l'origine de l'interdiction de vente aux US des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux US pour atteinte à ses brevets concernant la technologie de lecture des niveaux d'oxygène dans le sang.Ce sont nos confrères d' HomeKit News qui ont récemment fait cette découverte., permettant de profiter de Siri sur ces enceintes, également compatibles AirPlay 2. Attention toutefois, si vous possédez un de ces modèles, l'activation de Siri désactivera la compatibilité avec Alexa, car seul un des deux assistants peut être actif à la fois.Notez qu'il faudra, en sus des enceintes Denon citées ci-dessus, disposer d'un HomePod/HomePod mini, d'un iPhone sous iOS 16.1 minimum, et de l'App Heos 3.1 ou plus récente,