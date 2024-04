Siri boosté à ChatGPT bientôt sur l’iPhone ?

Une mise à jour historique

Des fonctions directement sur l'iPhone

Cela signifie qu'il n'y a pas de composant de traitement via le cloud dans le modèle de langage de l'entreprise

Siri boosté à l'IA (mais pas que)

la plus grande mise à jour de l'iPhone

améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

Décidément plus prolixe le weekend, Mark Gurman en profite pour revenir sur. Il y a quelques semaines, il était question de simples pourparlers, mais les deux firmes pourraient bien être plus avancées dans les négociations.Le journaliste affirme en effet que ces dernières en seraient à un stade avancé et porteraient plus particulièrement sur. En revanche, on ne sait pas vraiment s’il est destiné à compléter ou à remplacer Siri !Enfin, rien ne serait encore décidé car Apple serait toujours en discussion avec Google au sujet de l'octroi de licences pour exploiter Gemini.La première série de fonctionnalités IA pourraient ne pas passer(cela voudrait-il dire qu'elle sont réservées aux iPhone 16, voire aux iPhone 16 Pro, mettant sur le carreau toutes les autres générations ? On ne l'espère pas !).En effet, Mark Gurman (toujours lui) estimait que ces dernières seraient hébergées entièrement sur l'appareil.Apple offrira probablement certaines fonctionnalités d'IA basées sur le cloud qui pourrait utiliser Gemini de Google ou un autre. Apple aurait en effet eu des discussions avec des entreprises telles que Google, OpenAI ou encore Baidu en Chine au sujet de partenariats potentiels d'IA génératifs.Depuis plusieurs semaines, Mark Gurman est confiant et s'attend à ce qu'iOS 18 soit. Le système pourrait disposer d'une technologie d'IA, qui devrait. Cette nouvelle version de Siri pourrait être basée sur la technologie des modèles de grand langage, similaire à ChatGPT (OpenAI) ou Gemini (Google).Un bémol toutefois :. Mais le journaliste confirme que la firme a bien eu des discussions avec des entreprises telles que Google, OpenAI et Baidu au sujet de partenariats potentiels d'IA générative.