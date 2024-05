Apple fait appel de sa sanction à 1,8 milliard infligée par Bruxelles

nouveau rebondissement !

découvrir toute preuve crédible de préjudice pour le consommateur, et avait ignoré les réalités d'un marché prospère, concurrentiel et en croissance rapide

une sanction record

ce montant proportionné aux revenus mondiaux d'Apple et nécessaire pour être dissuasif

imposé des restrictions

D'après, Cupertino a donc engagé une action en justice auprès du Tribunal de l'UE, contestant les pratiques de concurrence déloyale qu'aurait exercé Apple Music contre Spotify. Apple avait déjà annoncé qu'elle ferait appel et n'a pas fait de commentaires particuliers sur le dossier.Précédemment, la firme avait avancé que, précisant que Spotify détient plus du double de parts de marché d'Apple Music sur le territoire en question. Pour elle, elle n'avait pas été en capacité deEn effet, la Commission européenne a prononcé à l'encontre d'Apple unepour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. C'est bien plus que ce pressentaient certains ! Dernièrement, il était question d'une amende se montantL'autorité estime. Il lui est notamment reproché d'avoirqui ont entravé et pénalisé des services alternatifs de streaming au profit de son propre service, Apple Music.-qui a est à l'origine de la décision condamnant Apple pour son montage en Irlande- s'est fendu d'un message circonstancié sur X (ex-Twitter) rappelant qu'elle veille toujours dans l'ombre ! Peut-être tient-elle sa revanche ? Rappelons que le Tribunal de l'Union européenne avait donné raison à Apple. Il avait invalidé la décision de 2016 de la Commission européenne, condamnant Apple à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'Irlande