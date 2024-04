Le 1er App Store tiers pour l’iPhone est disponible !

Le premier magasin tiers !

avec impatience depuis plus de 10 ans

Le prix !

Comment installer le magasin ?

Interface du magasin

. Il est l’œuvre de Riley Testut, qui s’est fait connaitre en créant un émulateur de Game Boy open source, GBA4iOS. C'est justement ce dernier qui aurait été copié par l'émulateur Game Boy iGBA (retiré depuis).En pratique,. Il s’agit donc d’uneDans son communiqué,. Il souligne également qu'il entend résoudre des problèmes qu’il a pu avoir avec l'App Store au fil des ans, notamment avec App Review.: un émulateur Nintendo tout-en-un Delta (gratuit) et un gestionnaire de presse-papiers Clip (qui peut fonctionner en arrière-plan, en échange d’un don à partir d'1 €). Afin de monétiser leurs applications, les développeurs pourront aussi compter sur une intégration de Patreon.Disponible pour, il faudra se rendre directement sur le site Web AltStore, puis souscrire un abonnement de 1,50 euros HT par an (il sera possible de payer depuis son Mac ou son iPhone).Mais cela variera en fonction du pays de résidence dans l'UE avant de télécharger et installer AltStore PAL en suivant la procédure ci-dessous.Pour télécharger le magasin, il faut alors cliquer sur le lien qui s'ouvre après paiement depuis Safari uniquement (pour les autres il faudra copier coller le lien) etcomme le montre les captures ci-après. Après de nombreux écrans il sera possible d'accès enfin au magasinVous remarquez qu'vous permettant d'accéder aux différentes options de ce magasin. On y trouvera aussi l'autorisation que vous avez donnée au développeur pour télécharger des apps.A partir de ce moment,. Le message contiendra un lien unique qui permettra de modifier vos informations ou de rajouter d'autres données -par exemple pour obtenir une facture.Une fois l'application installée,, avec cinq rubriques News, Sources, Browse, My Apps et Settings.Le téléchargement d'une app est simple. Il suffit juste de cliquer sur le bouton adéquat. Ainsi, pour, l'app étant gratuite, il faudra cliquer surDu côté des, on trouve donc en premier lieuqui va lister les apps disponibles. La deuxième rubrique intituléepermet d'accéder directement aux catégories d'applications et aux applications (avec un premier catalogue plutôt maigre).va donner la liste des apps récupérées et disponibles sur son iPhone. Enfin,, comme son nom l'indique, permet d'accéder aux réglages de la boutique. C'est d'ailleurs à cet endroit que se paramètrera la