ChatGPT dans iOS 18 : Apple aurait (presque) signé avec OpenAI !

un chatbot populaire alimenté par ChatGPT

ChatGPT dans iOS 18 !

Les deux parties sont en train de finaliser les termes d'un pacte visant à utiliser les fonctionnalités ChatGPT dans iOS 18 d'Apple, le prochain système d'exploitation de l'iPhone, ont indiqué nos sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées. Apple a également eu des discussions avec Google d’Alphabet Inc. au sujet de l’octroi de licences au chatbot Gemini. Ces discussions n’ont pas abouti à un accord, mais se poursuivent.

L'avis de Mac4Ever

D'après Mark Gurman, de Bloomberg,dans le cadre de ses fonctionnalités axées sur l'IA dans son prochain OS.. A seulement un mois de la WWDC, on se demande d'ailleurs si la fonctionnalité arrivera réellement avec iOS 18 ou... l'année prochaine, avec une version 18.5 par exemple.Gurman prévient que. Il confirme d'ailleurs que les fonctionnalités issues de cet accord pourraient ne pas arriver à la WWDC, ce qui semble logique, à moins que les deux sociétés collaborent déjà sur le sujet depuis des mois.Récemment, on-une première depuis la disparition des Xserve. Le rapport estimait toutefois que la plupart des fonctions d'IA seraient intégrées directement sur l'appareil, permettant à Apple de vanter les mérites d'une intelligence artificielle locale et sans partage de données., de façon totalement transparente pour l'utilisateur -pour la création de résumés ou de réécriture de texte par exemple, ou pour réaliser des modèles de document,... Les possibilités sont immenses, encore faut-il qu'Apple prenne le temps de les intégrer proprement et intelligemment.Reste qu'avec un accord aussi tarif,, à l'heure où Samsung ou encore Microsoft semblent avoir été plus visionnaire sur le sujet. Toutefois, Apple prend souvent son temps pour intégrer des fonctionnalités nouvelles et l'on espère que l'implémentation de ChatGPT sera à la hauteur des ambitions de Tim Cook.