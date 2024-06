Une mise à jour de sécurité pour les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max

Une faille de sécurité corrigée

Généralement les notes de téléchargement ne révèlent que peu de détails sur les changements apportés. Pour autant, Cupertino a fait exception,Elle y décrit un, qui a été résolu par cette mise à jour. Celui-ci aurait pu permettre à une personne malveillante -à portée Bluetooth- de récupérer certaines informations d'un appareil auquel un utilisateur a précédemment connecté son casque / écouteurs, lui permettant d'y accéder.Bien souvent, la firme californienne mentionne si un problème de sécurité connu a été exploité, mais elle ne précise rien du tout pour ce dernier. Toutefois, il serait judicieux deà récupérer la mise à jour., il convient d'aller dans l'application Réglages de l'iPhone > Général > Informations et de se rendre dans le quatrième cadre. Vos AirPods y figureront. Quand on clique sur cette mention, on trouve le nom du fabriquant, le numéro de modèle, le numéro de série, la version du programme interne et la version du matériel. Ces informations se trouvent aussi dans l'app Réglages > AirPods s'ils sont connectés.