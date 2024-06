Voici les nouveautés à venir pour les AirPods Pro !

Des nouveautés cet automne pour les AirPods Pro

Ce choix de regrouper les nouveautés provenait certainement. Cela a tout de même permis d'avoir des informations sur les nouveautés à venir pour les AirPods Pro (on regrettera simplement que seules les versions Pro soient éligibles).En sus de la possibilité de, la mise à jour des AirPods Pro qui sera disponible cet automne permettra de profiter d'un nouveau mode d'interactions mains libres avec Siri. Il sera en effet possible deIl sera ainsi possible de(lors de la keynote, Apple montre l'exemple d'un utilisateur dans un ascenseur bondé), ou(cette fois, c'était un utilisateur qui avait les mains prises puisqu'il était en train de cuisiner).Autre nouveauté de cette future mise à jour, malheureusement également réservée aux AirPods Pro,(Voice isolation dans la langue de Tim),, y compris si vous vous trouvez dans un environnement bruyant. Si cette fonction est efficace, cela sera un atout car les microphone des écouteurs proposent souvent un rendu correct dans un environnement calme, mais qui se détériore très vite lorsque le bruit s'invite à la fête.(le premier titre à prendre cette fonction en charge devrait être Need For Speed Mobile).S'il peut être tentant d'installer la version bêta du firmware des AirPods afin d'essayer dès aujourd'hui ces nouvelles fonctionnalités. En effet, il n'y a aucun moyen de revenir à une version non bêta du firmware des AirPods autre que de désactiver la mise à jour automatique des firmware bêta et d'attendre une nouvelle itération du logiciel interne. Au moindre problème, vos écouteurs seront devenus inutiles.Si vous voulez tout de même tenter l'aventure (on vous aura prévenus),, puis suivre ces instructions.