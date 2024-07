Une meilleure intégration avec le Vision Pro

ce qui permettrait de contrôler les gestes dans l'air pour améliorer l'interaction entre l'homme et le produit

Qu'attendre des prochains AirPods ?

En effet, pour Ming-Chi Kuo, Apple prévoirait de sortir -d'ici 2026- les AirPods dotés de. Ces derniers permettraient de, et ainsi d'ajuster automatiquement la sortie audio (et bénéficier de l'Audio Spatial).L'objectif serait d'apporter une meilleure intégration entre ces AirPods et le Vision Pro, mais aussi l'Apple Vision -la version plus légère envisagée par les rumeurs. En outre, l'analyste indique que ce nouveau module pourrait détecter les changements d'image de l'environnement,Il note enfin que Foxconn serait pressenti pour être le fournisseur de ce composant, avec une capacité de production annuelle de 18 à 20 millions d'unités, soitDe futurs modèles seraient en préparation avec une puce boostée, des améliorations, une meilleure intégration de Siri ou encore une véritable résistance à l'eau. En dehors de ces bruits de couloirs, Apple vient d’obtenir un brevet portant sur desCes écouteurs pourraient relever descomme la fréquence cardiaque ou la température corporelle, mais également effectuer tous types de. Toutefois, pour que, les capteurs doivent être en contact direct et constant avec certaines zones du corps.Un tel suivi impose donc aux utilisateurs de placer un capteur en contact avec la peau à chaque utilisation. Le document publié décrit le positionnement de l’un des capteurs des AirPods sur le(la petite saillie triangulaire situé sur l'extérieur du conduit auditif) permettant ainsi ces mesures biométriques).