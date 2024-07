Le HomePod mini est désormais disponible dans une "nouvelle" couleur !

Le HomePod mini débarque en Minuit

HomePod 2 en Minuit à gauche et HomePod 1 en Noir à droite, la différence est subtile mais bien présente

Livré dès le 17 juillet

Apple est peut-être arrivée au bout de son stock de tissu maillé noir et reprend donc la couleur Minuit proposée sur le HomePod Gen2 , lui-même lancé en 2023.Comme vous pouvez le voir sur le cliché des deux générations de HomePod ci-dessus,Cela ne changera pas grand chose pour les nouveaux clients, et ceux qui possèdent des HomePod Gen2 en Minuit pourront ainsi les accorder avec la nouvelle teinte proposée pour le HomePod mini.En sus des coloris Blanc, Bleu, Orange et Jaune, Apple commercialise dès aujourd'huiPour rappel,. L'appareil embarque un haut-parleur large bande en neodyme orienté vers le bas pour un rendu à 360°, ainsi que deux radiateurs passifs à opposition de force. Cupertino dote le HomePod mini d'un capteur de température et d'humidité, et de quatre microphones, dont un à l'intérieur du périphérique afin d'isoler le son provenant du haut-parleur.Il sera possible de coupler deux enceintes pour obtenir une paire stéréo (ou du multiroom), et l'appareil est destiné non seulement à diffuser de l'audio,(l'enceinte fait office de concentrateur Matter). Apple ajoute à cela la technologieafin de communiquer avec les autres membres de la famille via d'autres appareils de la gamme.Si vous ne comptez pas opter pour la nouvelle couleur mais que vous désirez toutefois vous offrir un HomePod mini, rappelons que