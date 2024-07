Samsung contraint de suspendre la sortie de ses pseudo-AirPods Pro

Des AirPods Pro ? Non ! Des Galaxy Buds 3 Pro...

Il ne s'agit d'un éventuel problème de droit de propriété ou d'une action en justice (enfin pas pour le moment).. Les embouts en silicone sont apparemment bien plus fragiles que ceux des produits concurrents.Plusieurs utilisateurs les ayant reçus avant le lancement du 24 juillet ont fait remonté quelques retours assez négatifs : ils seraient enclins à se déchirer plus facilement, notamment lorsqu'on les ôte pour changer de taille...peut-on lire surPour un autre (ex-Apple user, qui pourrait bien regretter son switch), l'embout s'est scindé en deux,. Des premières impressions pour le moins problématiques !Dans ce contexte,, histoire. En effet, la firme sud-coréenne a indiqué prendreDans la foulée, elle a également. Ces dernières sont toujours disponibles en précommande, mais leur expédition est désormais reportée et. Enfin, elle invite les malheureux ayant déjà reçu une paire à prendre contact ou à se rendre avec le SAV le plus proche...Pour rappel, les Galaxy Buds 3 proposent du. La version Pro se distingue du modèle de base avec un éclairage sur les tiges, des haut-parleurs 2 voies (contre 1 voie pour les Buds 3), un mode Son ambiant, un ANC adaptatif et une autonomie de 6 heures avec l'ANC activé (5 heures pour les Buds 3), poussée à 26 heures via le boitier de charge (24 heures pour la version de base).