Sonos s'excuse pour les ratés de sa nouvelle App : voici les changements à venir !

Une nouvelle App qui ne fait pas l'unanimité

Sonos s'excuse pour le lancement raté de sa nouvelle App

À nos auditeurs,



Nous savons que beaucoup d’entre vous ont rencontré des problèmes importants avec notre nouvelle application lancée le 7 mai, et je tiens tout d’abord à vous présenter mes excuses personnelles pour cette déception. Il n’y a pas un seul employé chez Sonos qui ne soit peiné de vous avoir laissé tomber, et je vous assure que réparer l’application pour tous nos clients et partenaires a été, et continue d’être, notre priorité numéro un.



Nous avons développé la nouvelle application pour créer une meilleure expérience, avec la capacité de stimuler davantage d’innovations à l’avenir, et en sachant qu’elle s’améliorerait au fil du temps. Cependant, depuis le lancement, nous avons découvert un certain nombre de problèmes. La résolution de ces problèmes a retardé notre plan antérieur visant à intégrer rapidement les fonctionnalités manquantes.



Depuis le 7 mai, nous avons publié de nouvelles mises à jour logicielles environ toutes les deux semaines, chacune apportant des améliorations significatives, ajoutant des fonctionnalités et corrigeant des bugs. Veuillez consulter les notes de publication des mises à jour logicielles Sonos pour des informations détaillées sur ce qui a été publié à ce jour.



Bien que ces mises à jour logicielles aient permis à la majorité de nos clients de bénéficier d’une expérience solide avec l’application Sonos, il reste encore du travail à faire. Nous avons donné la priorité aux améliorations suivantes dans notre prochaine phase de mises à jour logicielles :



Juillet et août :



• Amélioration de la stabilité lors de l'ajout de nouveaux produits

• Mise en œuvre de la configuration, de la navigation, de la recherche et de la lecture de la bibliothèque musicale



Août et septembre :



• Amélioration de la réactivité du volume

• Améliorations de l'interface utilisateur en fonction des commentaires des clients

• Amélioration de la stabilité globale du système et de la gestion des erreurs



Septembre :



• Amélioration de la cohérence et de la fiabilité des alarmes



Septembre et octobre :



• Restaurer le mode d'édition pour les listes de lecture et la file d'attente

• Amélioration des fonctionnalités dans les paramètres



Nous prévoyons de continuer à publier de nouvelles mises à jour logicielles à un rythme bimensuel. À chaque version, nous partagerons des notes détaillées sur ce que nous avons résolu et sur ce sur quoi nous travaillons ensuite avec notre communauté.



Nous apprécions profondément votre patience pendant que nous abordons ces problèmes. Nous savons que nous avons du travail à faire pour regagner votre confiance et nous travaillons dur pour y parvenir.



Je suis toujours ouvert à vos commentaires, vous pouvez me contacter par e-mail à l'adresse ceo@sonos.com .



Sincèrement,



Patrick Spence

Pour rappel, Sonos a lancé le 7 mai, en même temps que les iPad Air M2 et iPad Pro M4, sa nouvelle App revue de fond en comble, et comme souvent lors d'un grand chambardement, il y a eu quelques couacs. Une refonte aussi profonde d'une App prend beaucoup de temps afin deSonos a certainement manqué d'un peu de temps, et a déployé au plus tôt cette nouvelle App. En effet,, dont le fameux casque Ace et la petite enceinte Roam 2 Au lancement manquaient à l'appel, entre autres,De même, l'ergonomie et les performances de l'App étaient pointées du doigt, tout comme certains éléments de la nouvelle interface (il est difficile de plaire à tout le monde, et un tel changement implique inévitablement des mécontentements).Le constructeur a tenté de. Les équipes devant également corriger les inévitables bugs d'une nouvelle mouture, l'ajout des fonctionnalités manquantes et réclamées n'a pas été aussi rapide qu'espéré. Afin de clarifier la situation, de s'excuser et d'annoncer la feuille de route quant aux changements à venir, le dirigeant de Sonos, Patrick Spence, s'est fendu d'une lettre adressée aux clients de la marque :