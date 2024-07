La prochaine barre de son premium de Sonos en approche ! Nom de code Lasso (comme Ted)

Sonos Lasso

Un cliché du prototype publié par The Verge, très proche du modèle Arc actuel

Le prototype embarque du Bluetooth

Bluetooth et technologie Mayht

Le nom de code est inscrit sur la barre de son avec la police de la série Ted Lasso

(avec la police de Ted Lasso, identifiant du matériel S45). La nouvelle venue dont nos confrères de The Verge ont publié quelques clichés afficherait un design très proche de l'actuelle Arc, le modèle le plus haut de gamme du constructeur, sans que l'on sache si le nouvelle modèle remplacerait l'Arc ou si les deux versions cohabiteraient au sein du catalogue.Si les barres de son ne peuvent pas réellement offrir un rendu aussi performant qu'un système dédié avec amplificateur et un bon kit d'enceintes, les performances de la barre de son Sonos Arc sont tout de même impressionnantes pour le format, notamment lorsqu'elle est totalement libérée grâce à l'ajout d'un caisson de basse, comme vous pouvez le constater au sein de notre test . Il s'agit surtoutQuoi qu'en disent les amateurs exigeants, il y a un marché, plutôt important d'ailleurs, pour ce type de produits.Cette nouvelle barre de son signée Sonos viserait le haut de gamme, avec à la clé un tarif dépassant les 1 200 dollars.afin d'obtenir des basses plus profondes dans un format compact. Autre nouveauté, la nouvelle barre de son serait également capable de diffuser du son en Bluetooth, ce que ne permet pas la Sonos Arc.La nouvelle venue serait bien évidemment, et pourra s'appuyer sur l'évolutivité du système permettant d'ajouter par la suite des enceintes arrières et un ou deux caisson de basse. Pour cela, il faudra toutefois impérativement opter pour les différents modèles du catalogue du constructeur, notamment les Era 300 compatibles Dolby Atmos, dont vous pouvez retrouver notre test