Serait-ce la fin des EarPods ?

Un peu d'histoire

Depuis près de vingts ans,. Ce tout petit accessoire -un des moins chers de la gamme à 19 euros- est une paire d'excellents écouteurs filaires proposant parfois un son bien plus stable que les AirPods (je tairai le nom de cette personne avec qui je travaille depuis plus de sept ans qui peine depuis dessemaines à connecter ses AirPods le matin).D'après nos confrères américains, il semblerait que le détaillant américain Target a classé les trois modèles d'EarPods (jack 3,5 mm, Lightning et USB-C) comme, autrement dit un produit discontinu suggérant un abandon proche. Bien sûr il ne pourrait s'agir d'une vague rumeur qui coïncide avec la keynote. Ou pas.. Les plus anciens d'entre nous se souviendront des petites housses grises, qui protégeaient les écouteurs (et qu'on perdait très souvent).Cette dernière comprend un microphone et un bouton unique permettant de contrôler les appels, la lecture de musique et de vidéos, lancer Siri ou prendre des photos avec l'application appareil photo.En 2009, ils changent de nom et deviennent les Earphones fournis avec l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S et l'iPod Touch de 3e génération.. On les trouve dans la boite de l'iPhone 5, de l'iPod Touch 5 et l'iPod Nano 7.En 2016, les EarPods abandonnent la prise jack 3,5mm pour un, avant d'opter l'année dernière pouren application des normes européennes.