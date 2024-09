Sonos dans la tourmente, son casque ne se vend pas

Le Sonos Ace se vend mal

Des problèmes logiciels persistants

Retard de la box Pinewood

Pinewood

Et après ?

La Sonos Roam, un des derniers succès de Sonos

Sonos misait beaucoup sur son casque Ace pour s’imposer sur le marché des casques audio premium. Lancé à 499 €, ce produit visait à attirer une clientèle au-delà des amateurs de barres de son et enceintes. Mais voilà, les ventes sont bien en deçà des attentes.pour atteindre environ 1 million de casques par an, mais ne fabrique, soit un total annuel d’environ 100 000 unités. On peut dire que c’est un échec, malgré les qualités indéniables de ce casque (que j'ai sur ma tête au moment où j'écris ces lignes, il est d'ailleurs en promo aujourd'hui sur Amazon ).La concurrence dans le secteur des casques audio haut de gamme est féroce, avec des leaders comme Bose et Sony, mais aussice soir lors de la Keynote . Sonos peine à convaincre, et ce revers est particulièrement difficile à avaler pour l’entreprise, qui espérait faire de ce produit un succès commercial.En parallèle, vous le savez, Sonos fait face à une crise majeure : sa nouvelle application mobile. Lancée en mai 2024, cette version devait améliorer l’expérience utilisateur, mais elle a provoqué de. Malgré des mises à jour régulières, le mal est fait, et l’image de Sonos a été ternie par cette affaire. Les habitués de longue date de la marque, dont je fais partie, ont été déstabilisés par la perte de fiabilité et de fonctionnalités de leurs produits chèrement acquis.Le PDG, Patrick Spence, a présenté des excuses en juillet , mais les problèmes persistent, et les défaillances à répétition ont également obligé l’entreprise à, dont la box de streaming de la marque.Sonos prévoyait en effet de lancer sa propre box de streaming,, concurrente directe de l’AppleTV et des appareils Roku, en janvier 2025. Sauf que, selon le bien informé Mark Gurman, à cause des problèmes logiciels,. Ce produit est pourtant crucial pour Sonos car il doit permettre à l’entreprise de s’étendre au-delà des enceintes et des barres de son, en intégrant un écosystème complet.Lapromet, sur le papier, d’offrir une expérience multimédia avancée avec la prise en charge de Dolby Atmos et Dolby Vision, ainsi qu’une interface dédiée pour gérer les appareils Sonos. De quoi en faire. Mais ces ambitions sont freinées par les retards répétés dus à la crise de l’application mobile.Ces difficultés se traduisent également par des pertes financières., alors que le marché général a progressé de 13%. En réponse, l’entreprise a procédé à des licenciements et repense sa stratégie pour 2025, notamment avec la préparation de nouveaux écouteurs et des mises à jour de ses produits existants. Mais la reprise s’annonce complexe., mais elle fait face à une concurrence accrue et à une exigence croissante des consommateurs en matière de fiabilité logicielle. Pour regagner la confiance, l’entreprise devra non seulement corriger ses erreurs techniques, mais aussi prouver qu’elle peut encore innover dans un marché ultra-compétitif. On le leur souhaite.