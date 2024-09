Encore un produit d’Apple briqué par un système !

Les betas, des version souvent grevées de bugs

Deux HomePod mini se sont bloqués après avoir essayé d'installer le logiciel 18.1 beta 5

Impossible de les restaurer - le voyant devient blanc, puis rouge, puis disparaît au lieu de continuer avec 3 bips audio — ils n'apparaissent même pas en tant que périphériques USB dans Informations système sur mon Mac

Des versions pas assez stables ?

. Ou encore, peut-on lire sur différents forums américains.En effet, quelques heures après la sortie de la dernière salve de bêta,. Comme d'habitude, Apple n'a pas annoncé qu'elle procédait au retrait de la mise à jour en question, ce qui n'a pas échappé àL'occasion est parfaite pour vous rappeler les dangers de l'installation des versions bêtas, qui ne sont pas aboutis et qui vont forcément entraver le bon fonctionnement (à commencer par l'autonomie) de vos appareils. Raison pour laquelle à la rédac on évite de les mettre sur nos machines principales !Cette suspension intervient juste une semaine après qu'Apple a retiré -enet dans les mêmes circonstances- la version finale d'iPadOS 18 -cette dernière ayant été. La différence dans ce cas est qu'il ne s'agit pas d'un système en cours de test mais définitif, et qu'elle concerne un des produits les plus récents de la firme (le seul à être doté de la puce M4 pour le moment).A ce jour, Cupertino n'a pas fourni d'explication ou de commentaire concernant les problèmes de l'iPad ou du HomePod mini. On ne sait pas quand les correctifs seront publiés. De même, il n'est pas clair si le problème affecte uniquement le HomePod mini, ou aussi le HomePod.