Des fonctions inédites pour les AirPods Pro 2, de l'USB-C pour les AirPods Max

De l'USB-C pour les AirPods Max

Des fonctions inédites pour les AirPods Pro 2

A l'image de l'Apple Watch Ultra 2 qui gagne une nouvelle robe (un peu). Cela facilitera non seulement la recharge à l'aide des chargeurs et câbles à cette norme (Adieu le vaillant Lightning), mais devrait également permettre de transmettre l'audio sans avoir à passer par un câble Lightning vers mini-jack (qu'il fallait acquérir séparément).Les caractéristiques techniques sont inchangées, ce qui permettra à ceux qui ont adopté récemment le modèle Lightning de ne pas trop regretter leur achat., avec de premières livraisons prévues pour le 20 septembre.Les AirPods Pro 2 ne sont pas remplacés par un nouveau modèle, mais. Plusieurs fonctionnalités permettront donc de prévenir la perte auditive (par exemple en offrant une protection pour les volumes trop élevés, comme en concert), de dépister les éventuelles pertes via un test de 5 minutes certifié médicalement, et d'offrir une assistance aux personnes souffrant d'une moins bonne audition.Apple indique que plus de 75% des personnes concernées ne sont pas traitées, et compte améliorer ce triste constat, tout du moins pour les utilisateurs d'AirPods Pro 2.