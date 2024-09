Ces mega stars ne sont plus disponibles sur Youtube aux Etats-Unis

Comment en est-on arrivé là ?

Image : Variety

Conséquences pour les utilisateurs

Rolling in the Deep

Broken Dreams

Comment cela va se régler ?

Le conflit entre YouTube et la SESAC (Society of European Stage Authors and Composers) repose tout simplement sur l’expiration d’un accord de licence, alors qu’aucun nouvel arrangement n’a été trouvé., éditeurs et artistes. Lorsque, comme aujourd’hui, les deux parties ne parviennent pas à un accord, YouTube est forcément contraint de retirer le contenu protégé, conformément aux lois sur le droit d’auteur.Du coup, forcement, les utilisateurs de YouTube Music aux États-Unis ont constaté que de nombreuses chansons sont désormais marquées d’un point d’exclamation et ne peuvent pas être lues. Les vidéos concernées affichent un message d’erreur indiquant que le contenu est indisponible dans le pays en raison des restrictions imposées par SESAC., mais elles deviennent rapidement inaccessibles en raison de cette même restriction.Les artistes touchés sont nombreux et comprennent des noms emblématiques comme Adele, Bob Dylan, Green Day et Nirvana, mais aussi des artistes un peu plus actuels. Certaines Hits de ces artistes, commed’Adele ou Boulevard ofde Green Day, sont temporairement bloquées, ce qui a suscité de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux.YouTube a déclaré être en discussions très actives avec la SESAC pour parvenir à un nouvel accord. Dans un communiqué, un porte-parole de la plateforme a expliqué que malgré des négociations de bonne foi,. De son côté, la SESAC n’a pas encore commenté publiquement la situation. Des litiges similaires ont déjà eu lieu, comme celui entre Warner Music Group et YouTube en 2008-2009, qui avait duré près de neuf mois.Il est difficile de prévoir combien de temps ce blocage durera. Pour les utilisateurs, cela signifie une perte temporaire d’accès à une partie de certains titres de leurs playlists, tandis que les artistes voient leur visibilité réduite sur l’une des plus grandes plateformes de diffusion musicale.