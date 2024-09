Ces nouvelles pubs sur Youtube vont vous faire bizarre

innovant

Concrètement, à chaque fois que vous arrêtez votre vidéo, celle-ci se réduit dans un coin de l’écran, laissant de la place à droite pour une publicité silencieuse. Pratique, non ? La vidéo reste là, en miniature, tandis qu’une pub statique pour, disons, votre marque de café préférée (ou au pire, un laxatif) s’invite sur votre écran. Pas de son, pas de mouvement,ou décidiez de la fermer manuellement.On ne va pas se mentir, ce format de pub est clairement conçu pour ne pas trop nous agacer. Même si, sur le papier, ça semble moins intrusif que les pubs vidéo qui interrompent une vidéo en plein milieu, ça peut quand même surprendre. Mais la grande question est : est-ce que ça va rester en place uniquement sur les télévisions connectées ?, et là, il se pourrait que les utilisateurs se montrent un peu moins compréhensifs. Youtube n’en est pas à son coup d’essai côté publicités. En plus des, la plateforme teste d’autres formats, comme des publicités plus longues et impossibles à passer (oui, on adore…),. L’idée est simple : trouver le juste milieu entre nous bombarder de pubs et garder une expérience utilisateur acceptable.Alors, à vous de voir : ces pubs silencieuses vont-elles suffire à Vu le prix du service , peut-être pas. Ou alors, vous allez faire avec, en espérant que ça n’aille pas plus loin. Pour l’instant, ces « pause ads » ne sont visibles que sur certaines télévisions connectées., et donc de Google . En 2024, la plateforme a généré 8,1 milliards de dollars en revenus publicitaires pour le premier trimestre, une augmentation notable par rapport aux 6,6 milliards sur la même période l’année précédente. Ce dynamisme repose sur une stratégie combinant des publicités vidéo classiques et tous ces nouveaux formats en cours d’expérimentation.