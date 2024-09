Où voir Kaizen d’Inoxtag ? Et surtout, c'est nul ou génial ?

Il est content

On va tout de suite répondre à la première question, vous pouvez voir son film sur sa chaîne Youtube bien sûr, ouD’un côté, c’est le genre de défi qui fait rêver. Un type comme vous et moi qui, sans expérience,, ça impressionne. Inoxtag nous fait vivre son ascension à travers une série d’images incroyables, de paysages à couper le souffle et de moments intenses. Le public a répondu présent : avec 200 000 billets vendus pour les avant-premières en quelques heures seulement, on peut dire que ce film était attendu comme un vrai blockbuster.Les critiques du film sont, pour la plupart, enthousiastes. Sur, des spectateurs parlent d’et soulignent le courage du Youtubeur., peut-on lire parmi les retours. Et; ils sont globalement en feu sur les réseaux pour défendre son projet.a aussi souligné l’aspect spectaculaire du film, ajoutant que ce documentaire pourrait bien influencer la manière dont les Youtubeurs abordent leurs futurs projets, enMais tout le monde n’est pas du même avis. Du côté des professionnels de l’alpinisme, l’accueil est plus mitigé. Certains, comme des experts cités dans, dénoncent un projet trop axé sur le marketing., disent-ils, soulignant queEt puis,, soulevée notamment par. L’Everest, c’est aussi une montagne saturée par le tourisme de masse, où les déchets s’accumulent. Ce n’est pas forcément ce que le film met en avant, mais ça reste un sujet important quand on parle d’aventures en haute montagne.Sur Twitter, les réactions sont plus partagées, avec de nombreux internautes reprochant à Inoxtag. Ils dénoncent notamment son appel àet à sealors qu’il bénéficie de moyens financiers considérables. Beaucoup soulignent qu’il est plus facile de se lancer dans de telles aventures lorsqu’on a les ressources, contrairement à la majorité de son audience qui, malgré la motivation, n’aura jamais la possibilité de réaliser un tel projet., commente un internaute, tandis que d’autres se demandent si le message reste pertinent pour son public plus jeune Quoi qu’on en pense, Kaizen est indéniablement un succès.et d’autres médias notent que le documentaire,a su capturer l’attention des jeunes. Après tout, c’est peut-être là le vrai point fort d’Inoxtag : transformer ses défis personnels en épopées capables de toucher toute une génération.Alors, est-ce que ce projet vous inspire ou bien vous paraît-il trop médiatisé ? Est-ce que le fait de transformer l’Everest en un décor de documentaire Youtube vous dérange ?