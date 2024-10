Anker Soundcore Liberty 4 Pro : son boîtier de charge surprend

Un design pratique avec un boîtier particulier

Fonctionnalités et performances

Une application compagnon très utile

Autonomie et qualité sonore

Les Liberty 4 Pro adoptent un design intra-auriculaire à tige, similaire aux AirPods Pro , même s’ils ont un style très différent.. Si ce système est innovant, son usage au quotidien reste limité sur le papier. Le utilisateurs qui ont pu avoir l’appareil en avant-première relèvent d’ailleurs que le boîtier peut également attirer les empreintes digitales, un détail mineur mais à noter pour ceux qui apprécient un design plus propre.Ces écouteurs sont dotés de six microphones et d’un capteur de pression pour ajuster la réduction de bruit en fonction de l’environnement.. Un mode transparence permet de laisser passer le bruit ambiant, utile dans certaines situations. En ce qui concerne le mode audio spatialisé, bien que présent, il manquerait de précision et de réactivité, notamment dans le mode de suivi des mouvements de tête.L’application Soundcore est essentielle pour tirer parti des nombreuses fonctionnalités des Liberty 4 Pro., qui ajuste le son selon les préférences auditives de l’utilisateur. Les commandes tactiles sur les tiges permettent un contrôle direct du volume et des pistes, mais la gestion des paramètres plus avancés nécessite l’utilisation de l’application.Les Liberty 4 Pro offrent une autonomie jusqu’à 7,5 heures avec l’ANC activé, et jusqu’à 10 heures sans cette fonction.. La qualité sonore met en avant les basses, mais les utilisateurs peuvent ajuster cette caractéristique via l’application. Les écouteurs sont également résistants à l’eau avec une certification IPX5 , ce qui les rend adaptés pour une utilisation en extérieur ou lors de séances de sport. Un très bon point.Vous pouvez les commander là maintenant tout de suite sur Amazon pour un peu moins de 130 euros.