Anker lance le MagGo USB-C : votre iPhone pourrait apprécier

Un design 3-en-1 bien pratique

La recharge tout en bossant, c’est possible ?

Oui mais attention aux limites

Ce qu’on aime avec l’adaptateur MagGo, c’est son design clairement pratique. Il se fixe magnétiquement à l’arrière de l’iPhone grâce à MagSafe et propose trois fonctions en un seul accessoire. Vous avez un port USB-C pour la recharge,. Parfait pour ceux qui aiment jongler entre fichiers et recharge sans se compliquer la vie. Anker annonce même des transferts à 312 Mo/s, ce qui, sur le papier, a de quoi impressionner, et vous intéressera forcement si vous êtes photographe ou vidéaste.L’autre atout de cet adaptateur, c’est sa capacité à recharger l’iPhone tout en transférant des fichiers. Anker affirme que le port USB-C peut délivrer jusqu’à 42,5 W de puissance,, ce qui devrait être plus que suffisant pour garder votre téléphone allumé pendant une grosse session de travail. Un vrai plus pour les créateurs de contenu ou les professionnels qui ont toujours besoin d’un appareil au taquet niveau batterie.Si Anker met en avant des vitesses de transfert de 312 Mo/s, la réalité peut être différente selon la carte SD que vous utilisez. En gros, ce n’est pas l’adaptateur qui pose problème,. Par exemple, pour filmer en ProRes 4K à 60 FPS, il vous faudra une carte sacrément rapide, et même là, vous pourriez avoir des pertes de frames. Pour les vidéos non ProRes ou les photos, ça devrait passer crème, mais ne comptez pas trop sur cet adaptateur pour vos gros projets vidéo.Alors, est-ce qu’on vous conseille de foncer l’acheter ? À 30€ sur Amazon, l’adaptateur MagGo reste accessible et pratique . Mais si vous êtes un vidéaste pro qui utilise beaucoup de fichiers lourds, méfiez-vous des limites et tournez-vous peut-être vers des solutions plus robustes comme les SSD externes.L’Anker MagGo USB-C est un bon ajout pour les utilisateurs qui aiment optimiser leur iPhone sans exploser leur budget.