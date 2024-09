Attention ! Ces batteries Anker peuvent brûler

Ce sont ces modèles qui posent problème

Quels modèles de batteries sont concernés ?

Ne jetez pas votre batterie n’importe où !

Ce site vous permet de trouver où déposer vos batteries

Que faire si vous avez un doute ?

Ce rappel touche trois modèles bien spécifiques : la Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K), la Anker Power Bank 20 000 mAh, et la Anker MagGo Power Bank.. Si votre batterie correspond à ces références, arrêtez immédiatement de l’utiliser et gardez-la dans un endroit sûr.Pas de panique ! Anker propose un remplacement gratuit de ces batteries défectueuses. Rendez-vous sur le site officiel de la marque , entrez le numéro de série et suivez les instructions. Vous devrez fournir une preuve d’achat et une photo du numéro de modèle. Attention, seuls les numéros de série de 16 chiffres sans les lettres « O » ou « I » sont concernés.. Vous pouvez contacter votre déchèterie ou votre mairie pour savoir ce qui est prévu, près de chez vous, pour la récupération et le recyclage des batteries. Vous pouvez aussi utiliser ce site mis à disposition par le gouvernement Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’Anker se retrouve dans cette situation.. La cause ? Un ancien fournisseur qui a, semble-t-il, bien compliqué la vie de l’entreprise. Anker affirme avoir pris les choses en main en changeant de partenaire et en renforçant ses contrôles qualité.Si vous avez une batterie Anker et que vous n’êtes pas sûr de son modèle, prenez le temps de vérifier !. Et si vous êtes concerné, n’oubliez pas de suivre la procédure de remplacement. En attendant, gardez votre batterie dans un endroit sûr et évitez de la brancher.Pour rappel, Anker a été fondée en 2011 par Steven Yang, et s’est rapidement imposée comme l’un des leaders mondiaux des accessoires pour smartphones, notamment grâce à ses chargeurs , batteries externes et câbles de haute qualité,. Réputée pour son innovation et la fiabilité de ses produits, la société chinoise est aussi connue pour ses prix compétitifs, avec une gamme diversifiée incluant les produits audio Soundcore et les appareils domotiques Eufy.Anker espère regagner la confiance de ses clients en réagissant rapidement et avec transparence., surtout quand on sait que bien des fabricants peu scrupuleux ne feraient pas preuve d’autant de prudence. Au passage, si vous connaissez quelqu’un qui utilise une batterie Anker, partagez-lui cet article, on ne sait jamais !