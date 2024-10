Plusieurs casques Sony sont désormais compatibles avec Google Find My Device

Plusieurs casques concernés

Sony a déployé cette mise à jour pour plusieurs de ses produits phares, comme les casques WH-1000XM5, WF-1000XM5 et les écouteurs LinkBuds S.. Conçue pour les personnes qui s’inquiètent à l’idée de perdre leurs écouteurs, cette fonctionnalité s’appuie sur la technologie Bluetooth pour suivre et indiquer l’emplacement de vos appareils via un compte Google. Attention, la fonction n’est disponible que lorsque l’appareil est connecté en modeOutre la localisation, cette mise à jour introduit la fonction Auto Switch, permettant un passage fluide d’un appareil à un autre sans interruption.. Cela simplifie l’utilisation quotidienne pour les utilisateurs jonglant entre plusieurs appareils. Attention tout de même, seuls les casques et écouteurs les plus récents, comme le WH-1000XM5 et le WF-1000XM5, bénéficient de cette fonctionnalité.Sony a également modifié l’application compagnon de ses appareils, renommée en Sound Connect.. L’interface propose désormais une navigation simplifiée, avec des ongletset, pour une personnalisation rapide des fonctionnalités. Elle permet aussi d’accéder facilement aux réglages fréquemment utilisés ou de recevoir des recommandations basées sur l’utilisation de votre appareil.Et ce n’est pas tout ! Cette mise à jour ne se limite pas à la localisation et aux fonctions de connectivité., ainsi que la compatibilité avec Google Fast Pair. Cette dernière technologie permet une connexion rapide et optimisée avec les appareils Android , facilitant ainsi le processus de jumelage. Les utilisateurs concernés peuvent télécharger cette mise à jour via l’application Sound Connect, accessible sur le Google Play Store.Est-ce que vous êtes client de ce type de fonctionnalité pour localiser vos appareils ?