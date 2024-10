LinkBuds Fit et Open : Sony persiste, dans le bon sens

Deux modèles : Fit et Open

Air Fitting Supporters

Contrôle vocal intégré et autonomie prolongée

Un nouveau haut-parleur Bluetooth dans la gamme LinkBuds

Les nouveaux modèles de la gamme LinkBuds se caractérisent par une conception revue et des performances audio améliorées. Le modèle LinkBuds Open conserve son design circulaire, mais est désormais équipé d’un haut-parleur de 11 mm, offrant, sur le papier,. Sony a aussi intégré des ailes en silicone, appelées, pour un meilleur confort lors d’une utilisation prolongée. Le modèle LinkBuds Fit, quant à lui, est une version plus compacte et légère, avec des embouts plus courts et un design conçu pour mieux répartir le poids. Les deux modèles incluent le processeur V2 pour une connexion Bluetooth plus stable.Une des principales nouveautés des LinkBuds Open est. Cela permet aux utilisateurs de contrôler le volume, de changer de piste ou d’activer la réduction de bruit sans avoir recours à des assistants vocaux comme Siri ou Google Assistant. Cette fonctionnalité est utilisable sur tous les appareils connectés aux écouteurs, y compris ceux qui ne disposent pas de contrôle vocal intégré, comme les consoles de jeux ou les systèmes de divertissement en vol.. Une charge rapide de trois minutes permet d’obtenir une heure d’écoute supplémentaire.En plus des écouteurs, Sony propose désormais le LinkBuds Speaker, un haut-parleur Bluetooth portable conçu pour fonctionner de concert avec les écouteurs de la gamme. Grâce à la fonctionnalité Auto Switch,Ce haut-parleur est équipé d’un tweeter, d’un woofer et d’un radiateur passif. Il offre jusqu’à 25 heures d’autonomie à volume modéré. Le LinkBuds Speaker est également résistant aux éclaboussures (certifié IPX4), vous pourrez donc le poser près de votre piscine, même si ce n’est plus trop la saison. Il est livré avec un socle de charge dédié.Les deux modèles d’écouteurs offrent une autonomie standard. Les LinkBuds Fit proposent jusqu’à 5 heures et demie d’utilisation avec la réduction de bruit active (ANC), et leur boîtier de charge permet de prolonger cette durée jusqu’à 21 heures. De leur côté, comme mentionné précédemment, les LinkBuds Open offrent une autonomie de 8 heures, également étendue à 22 heures grâce à l’étui de charge., les LinkBuds Fit et LinkBuds Open seront disponibles en plusieurs coloris dès octobre 2024. Comptez 159 euros pour l’enceinte, elle aussi disponible courant octobre.