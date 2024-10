Apple signe encore avec Kim Kardashian ! (mais pour quel produit ?)

Une nouvelle édition spéciale

Je suis très heureuse de retrouver mes partenaires Beats et de pouvoir ajouter deux nouvelles couleurs à un produit aussi emblématique. La musique fait partie intégrante de ma vie. Elle me suit toute la journée, de mes séances de fitness le matin à mes sessions de brainstorming créatif. Avec la Beats Pill, c'est encore plus agréable.

Après de nombreuses fuites plus ou moins orchestrées et une annonce fin juin, la nouvelle génération d'enceinte Bluetootha été enfin commercialisée le 8 août dernier.Dans le cadre de cette nouvelle collaboration « Beats x Kim »,: Gris clair et Gris foncé. Ces coloris élégants ont été pensés dans une logique esthétique et pratique, car en plus d’assurer l'ambiance sonore, la Beats Pill, et son style unique, s’adapte à tous les intérieurs.L'enceinte dispose(il ne sera pas possible de profiter du couplage stéréo en filaire). Les haut-parleurs sont légèrement inclinés afin d'améliorer le positionnement par rapport à l'auditeur et l'enceinte est certifiée IP67 afin de l'emmener sans crainte à la plage ou à la piscine.La Beats Pill 2024 embarque un microphone pour les appels et les assistants vocaux,, se connecte facilement sur les périphériques Apple comme Android et, dispose de boutons pour les différents contrôles ainsi que d'une dragonne et offreen Rouge, Noir et Champagne pour l'édition normale. Elle est actuellement en vente au tarif de 169,95 euros À partir du vendredi 18 octobre, l'édition spéciale-en Gris clair et Gris foncé- sera disponible à l'achat sur l'Apple Store en ligne dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Australie, Chine, Hong Kong, Japon, Singapour, Thaïlande et Corée.