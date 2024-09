iPhone 16 : les nouvelles coques Beats sont un peu décevantes (photos)

Regardez notre vidéos des coques Beats :

Vous avez le choix entre 4 coloris :Censées remplacer d'une certaines façon, les modèles FineWoven arrêtés sans préavis cette année,plus fin que sur d'autres modèles.. Cet aspect brillant risque d'être assez, ce qui est un peu dommage pour une coque, mais offre un rendu plus plaisant que les modèles trop mats., et j'aime bien le dessin du MagSafe stylisé, Apple aurait d'ailleurs pu totalement le masquer (contrairement à la version transparente), mais a préféré en faire un signe distinctif.. Si un grain de sable se glisse dans la coque, j'ai peur qu'il roule entre l'iPhone et le plastique. On a aussi vu des appareils noircir ou se colorer au niveau du métal à force de frotter contre un matériau un peu trop dur...Autre déconvenue,. Ils ne sont pourtant pas solidaires de la coque, assurant une mobilité correcte, mais on aurait pu espérer des boutons en métal ou en caoutchouc par exemple..., on retrouve notamment les 6 petits picots en interne, permettant de savoir où se trouve le doigts sur la zone tactile, à voir si c'est aussi précis que lorsqu'on glisse directement le doigts sur le bouton de l'iPhone.A l'arrivée,, avec une feutrine très légère, et des boutons qui font, mais à ce prix, certains fabricants proposent des modèles en cuir de grande qualité, Apple nous avait habitués à beaucoup mieux !