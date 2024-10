Spotify : vous allez pouvoir créer vos pochettes !

Une nouvelle fonctionnalité pour personnaliser vos playlists

Vous avez ce bouton ? Alors vous pouvez créer votre pochette !

Comment créer votre pochette personnalisée

Créer une pochette

Une seule couverture par playlist à la fois

Des pochettes plus belles !

Un pas de plus dans la course aux fonctionnalités

Spotify a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de créer et personnaliser leurs propres pochettes de playlists directement depuis l’application. Cette option, disponible en bêta dans 65 pays, est accessible aux utilisateurs gratuits comme premium sur les appareils iOS et Android. Contrairement à la possibilité d’importer une image qui existait déjà,, offrant ainsi plus de flexibilité pour rendre vos playlists uniques.Pour créer une pochette de playlist personnalisée, il suffit de sélectionner l’une de vos playlists, de cliquer sur le menu à trois points, puis sur. Vous aurez alors la possibilité d’importer une photo depuis votre galerie ou de partir d’un canevas vierge. Plusieurs options de personnalisation s’offrent à vous : modification des couleurs de fond, ajout de dégradés, choix de styles de texte et effets variés.À noter que cette fonctionnalité ne semble pas encore déployée chez tout le monde, mais cela ne devrait pas tarder. Dites-nous dans les commentaires si elle est déjà disponible chez vous en France !Spotify précise qu’une seule pochette personnalisée peut être sauvegardée par playlist. Si vous créez une nouvelle couverture, celle-ci remplacera automatiquement l’ancienne. Pour conserver plusieurs versions, il faudra sauvegarder manuellement chacune avant d’en concevoir une nouvelle.De mon côté, j’avais tendance à mettre des photos de mes chats comme pochettes de mes playlists, je vais pouvoir être un peu plus créatif.Ce nouvel outil s’inscrit dans une série d’ajouts que Spotify a récemment effectués dans son application, en particulier avec la mise en place des vidéos musicales pour les abonnés premium dans 85 nouveaux marchés, ou les livres audio en France Quelle plateforme musicale utilisez-vous de votre côté, et pourquoi ce choix ?