Spotify propose des Livres Audio en France

Les livres audio sur Spotify, comment ça marche ?

le premier acteur mondial de livres

« Nous lançons ce lundi après-midi notre offre de livres audio en France avec plus de 200 000 titres disponibles, dont plus de 15.000 en français, sur tous les segments littéraires et livres pratiques » Davin Kaefer, responsable Produits Spotify

Deux ans de préparation

opportunité massive

Pour le moment, ce segment a été accaparé par-une filiale d'Amazon- qui propose un abonnement mensuel ou encore l'achat de livres l'unité. Pas très loin, on retrouve égalementen VO.Cette offre va comprendre. Un vrai défi pour séduire les Français, où le livre audio ne pèse que 2% du marché. Mais la firme suédoise cherche à être, en s'appuyant notamment sur ses algorithmes de recommandation.En pratique, un forfait Duo ou Familial, va inclure 12 heures d'écoute (seulement pour le titulaire du compte). Mais Spotify propose également 10 heures supplémentaire pour 9,99 euros,La firme suédoise avait confirmé son intention de diversifier davantage son modèle commercial après l'acquisition de la plate-forme Findaway.Pour rappel, cette dernière permettait aux auteurs de créer, de distribuer et de monétiser leur travail. Au delà, Daniel Elk -le CEO de Spotify- avait évoqué une! Il s'était d'ailleurs fixé un double objectif : 100 milliards de revenus d'ici 10 ans (contre 11 milliards l'an dernier) et 1 milliard d'utilisateurs en 2030 (contre 422 millions d'utilisateurs mensuels dont 182 millions payant fin mars).. Elle avait alors riposté en boostant ses outils d'inclusion, elle est également en pleine refonte de ses apps Podcasts et Livres. Elle n'a pas pour le moment sorti d'application indépendante, dédiée aux livres audio, comme le voulaient certains bruits de couloir.