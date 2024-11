Le Spotify Car Thing sauvé par des développeurs indépendants !

Petit ange parti trop tôt

Les développeurs prennent le relais

Le lancement et l’abandon du Car Thing

Solutions pour rester avec Spotify

Éviter le gaspillage électronique

Face à l’abandon de Spotify, des développeurs comme Jeff, de la chaîne YouTube Dammit Jeff, se sont penchés sur des moyens de réanimer le Car Thing. Grâce à des firmwares alternatifs, comme Desk Thing et Nocturne, l’appareil peut être utilisé pour de nouveaux usages., transformant le Car Thing en un contrôleur multimédia adaptable. En le connectant à un ordinateur, les utilisateurs peuvent l’utiliser avec des applications comme YouTube et Apple Music, diversifiant ainsi ses fonctionnalités. Plutôt une bonne idée !Pour rappel, lancé en 2021, le Car Thing avait pour but de simplifier l’accès à Spotify en voiture. Grâce à sa connexion Bluetooth, il offrait une expérience d’écoute sans les distractions liées au smartphone. C’était un produit intéressant pour les conducteurs de voitures dépourvues de systèmes multimédia modernes comme CarPlay., laissant les utilisateurs face à un appareil qui semblait condamné à finir à la benne.Pour ceux qui préfèrent rester fidèles à Spotify , le firmware Nocturne propose une solution en conservant des fonctions clés comme la navigation dans la bibliothèque et l’affichage des playlists. Créé par les développeurs Brandon Saldan et Shadow, Nocturne offre une interface proche de l’originale, tout en maintenant l’accès aux fonctionnalités de Spotify., Nocturne permet de prolonger l’utilité du Car Thing.La mobilisation des développeurs autour du Car Thing est un bon exemple de la volonté de certains de réutiliser cet appareil au-delà de sa durée de vie officielle. Avec des firmwares comme Desk Thing et Nocturne, il est possible de continuer à utiliser cet appareil et d’éviter qu’il ne devienne un simple objet jetable.