Marantz Horizon et Grand Horizon : Devialet a du souci à se faire

Horizon et Grand Horizon

Alec le pied à 750 euros, c'est assez joli

Des caractéristiques techniques solides

Un design raffiné et des options personnalisées

Un positionnement haut de gamme

Le fabricant japonais Marantz , connu pour ses équipements hi-fi haut de gamme, se lance sur le marché des enceintes sans fil avec deux nouveaux modèles : la Horizon et la Grand Horizon.Les deux modèles visent un public exigeant, avec un prix de départ de 3800 € pour la Horizon et de 6000 € pour la Grand Horizon. Leur commercialisation est prévue pour janvier 2025.Les deux enceintes sont équipées de haut-parleurs multidirectionnels pour offrir un son immersif.Le modèle Horizon, plus compact, comprend cinq haut-parleurs et délivre jusqu’à 745W. Ces deux enceintes sont également compatibles avec Dolby Atmos via HDMI eARC, pour proposer une spatialisation sonore optimale. Elles incluent également des connexions Bluetooth, AirPlay 2, ainsi que la plateforme HEOS, permettant d’accéder à des services de streaming comme Spotify ou Tidal.Le design circulaire des enceintes Horizon est pensé pour s’intégrer harmonieusement dans les intérieurs modernes (et fortunés).En plus de leur aspect visuel, ces enceintes permettent de personnaliser l’expérience sonore grâce aux modeset, qui ajustent des paramètres comme la clarté, la chaleur et la répartition du son dans la pièce.Avec des prix élevés, les enceintes Marantz Horizon s’adressent donc aux utilisateurs prêts à investir dans une solution audio sans fil tout-en-un très haut de gamme.Comme un amplificateur séparé et des enceintes, pour un budget moindre et des résultats comparables. Mais bon, si vous avez les moyens, ces enceintes se démarquent quand même par leur conception soignée et leur intégration de technologies avancées.Est-ce que ce genre de produit vous tente ou vous fait rêver ?