macOS Sequoia offre le Dolby Atmos en passthrough via HDMI

macOS Sequoia et l'audio Passthrough en HDMI

L'HDMI Passthroough dans l'App Apple TV

Davantage de contrôle

L'HDMI Passthroough dans les réglages de QuickTime

L'HDMI Passthroough dans l'App Musique

Les amateurs éclairés d'audio et de home cinema qui préfèrent souvent garder le contrôle en confiant la décompression et le décodage de l'audio à leur matériel dédié seront ravis d'apprendre que macOS 15 Sequoia propose d'opter pour le passthrough en HDMI, tout du moins pour l'audio spatial., comme dans l'App Apple TV pour les films, mais également dans Musique pour les chansons, ou encore au sein des réglages de QuickTime.Notons qu'il faudraet qu'il n'est pas possible, tout du moins au sein de la seconde bêta de macOS Sequoia, de l'activer globalement dans les Réglages systèmes.Etonnamment,, alors que le boitier est certainement l'appareil d'Apple le plus fréquemment relié à des amplificateurs/décodeurs dédiés.(les captures de cet article proviennent d'un MacBook Air M2 comptant uniquement des ports Thunderbolt) et qu'il devrait donc être possible d'en profiter via un simple adaptateur. Comme souvent pour ces accessoires, il faudra bien vérifier que votre modèle le permet, certains périphériques n'étant pas compatibles avec ce type de réglages.