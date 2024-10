Un nouveau firmware pour préparer les AirPods Pro 2 aux fonctions "Aides Auditives"

Comment vérifier le firmware de vos AirPods ?

Une mise à jour en amont des fonctions de Santé Auditive

Lorsqu'ils sont utilisés avec un iPhone ou un iPad exécutant iOS 18.1 ou iPadOS 18.1 ou une version ultérieure, les AirPods Pro 2 avec la mise à jour du firmware 7B19 permettent trois nouvelles fonctionnalités : un test auditif, une aide auditive et une protection auditive.



La fonction Apple Hearing Test fournit des résultats de test auditif scientifiquement validés, réalisé confortablement chez soi (destiné aux utilisateurs de 18 ans ou plus).



La fonction d'aide auditive fournit une assistance personnalisée de qualité clinique, qui est automatiquement appliquée aux sons de votre environnement ainsi qu'à la musique, aux vidéos et aux appels (destinée aux utilisateurs de 18 ans ou plus ayant une perte auditive légère à modérée)



La fonction de protection auditive aide les utilisateurs à minimiser l'exposition à un bruit fort de l'environnement, dans tous les modes d'écoute (disponible aux États-Unis et au Canada)



Les fonctionnalités nécessitent des AirPods Pro 2 avec la version 7B19 ou ultérieure du firmware. Toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou toutes les régions.

Et les AirPods Pro 2, une nouvelle aide auditive

Appareil auditif de niveau médical

Pour vérifier le logiciel interne de vos AirPods , l'information se trouve en face de la ligne, ou encore via, puis en touchant l'icône. Il faut pour cela que les écouteurs/casques soient connectés au périphérique iOS, et la mise à jour se fera automatiquement (patience).Pour cette mise à jour, Apple est carrément plus loquace dans ses notes de téléchargement.Pour rappel, la mise à jour de septembre introduisait, qui permet de hocher la tête afin de répondre oui ou non aux propositions de l'assistant virtuel de Cupertino (ou pour répondre ou rejeter un appel) ainsi queou encore la possibilité d'ajuster l'intensité de la réduction de bruit pour le mode Adaptatif., avec une fonction active), un test d’audition validé scientifiquement et une option. Les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations.Aussi la firme californienne entend développer: prévention, dépistage et assistance. Ces thèmes sont donc repris dans les nouvelles options proposées.Lors de sa présentation, elle a rappelé les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (). Elle a précisée s'être appuyée sur des années de travail en santé auditive,, qui d'ailleurs a été. En pratique, il peut être réalisé chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le fameux Test et en fonction des résultats, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de son profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.