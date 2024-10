Apple teste une application dédiée à la prévention du diabète

Image Freepik

tous les indicateurs montrent que la nouvelle Apple Watch proposera un contrôle de la pression artérielle cet automne

D’après Mark Gurman de, mais elle pourrait s’inscrire dans le cadre du développement dee.Plusieursayant un profil médical particulier (qui pourraient développer un diabète de type 2) auraient essayé cette application. Cette dernière serait(comme les fonctions de détection d’apnée du sommeil ou d’afib), c’est-à-dire qu’elle. Elle permettrait finalement de surveiller son alimentation, mais les patients utiliseraient des appareils externes pour surveiller leur taux de glycémie.L'application a été utilisée pour montrer. Selon Mark Gurman, Apple a également utilisé l'application pour examiner comment les données de glycémie pourraient être utilisées et quels futurs outils pourraient être utiles pour les consommateurs.. L'ajout de ces fonctionnalités aiderait à améliorer le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diabète.Du côté d'Apple, les choses avancent également.. Ce dernier serait-désignée en interne sous le nom deou XDG, et opéreraità la limite de l'indépendance.Elle serait rattachée au sein dud'Apple, sous l'égide de Johny Srouji. Ses opérations quotidiennes seraient dirigées par un groupe encore plus réduit d'ingénieurs et de scientifiques triés sur le volet., mais la firme californienne aurait commencé à travailler sur le sujet depuis bien longtemps, a priori à la suite de l'acquisition de RareLight en 2010. La société a ensuite utilisé une start-up appelée Avolante Health LLC pour développer la technologie dans une installation secrète avant de la transférer à son XDG.En février dernier, on apprenait que Cupertino aurait développé une puce photonique qui utilise la technologie de la spectroscopie d'absorption optique. Cette dernière consiste à déterminer la concentration et la structure d'une substance en mesurant l'intensité d'un rayonnement électromagnétique sur des longueurs d'onde différentes.Pour le moment, la technologie est donc encore bien trop grande pour une utilisation portable. Les ingénieurs de Cupertino testeraient un prototype de la taille d'un iPhone , qui sera porté sur la jambe d'un utilisateur. Il s'agit d'une réduction considérable de la taille par rapport à la version précédente (dont les mensurations tenaient de la table).Si la surveillance du diabète ne semble pas pour tout de suite, Mark Gurman parait plus optimiste pour le reste :. D'après le journaliste deCette première itération proposerait davantage un système d'alerte (un peu comme la surveillance de température) que des relevés exacts.